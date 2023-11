Kandidati 'Superstara' očarali prvim nastupima uživo, a show napustili David Amaro i Luka Veljković!

''Napredovala si iz emisije u emisiju. Sad je iza vas živa muzika, na to se nije bilo lako naviknuti. Ti si to dobro odradila, možeš biti ponosna na sebe'', Tonči je rekao.

Nakon njega svoj red je već čekala megatalentirana Mia Ribić , peterostruka hrvatska prvakinja u motocrossu. Izvela je hit Naughty Boy ft. Beyoncé, Arrow Benjamin - Runnin' (Lose It All).

''Morat ćemo zamoliti produkciju da donesu leda, da ohlade taj stage! Imaš u sebi to nešto i to publika zna prepoznati! Ali nemoj mi se uobraziti, gledam te'', Filip je dodao.

''Mene se bojiš? Ja sam tvoj najveći fan. Nemoj nijednog trenutka sumnjati u sebe'', pridodao je svoje komplimente i Tonči, a Anatalia nije mogla sakriti sreću.

Roker Toni Peruško iz Labina jedva je dočekao otpjevati svoju prvu pjesmu na pozornici, a odabrao je 'Travellin' Band' grupe Creedence Clearwater Revival i zapalio pozornicu, ali i publiku.

''Hvala ti što si u ovom showu'', rekao je Tonči, ''Kako se opredijeliti za nekoga? Ja ne znam kako će ta publika večeras''.

''Zovi me na prvi nastup'', poručio mu je Filip, a složila se i Severina.

Najmlađa kandidatkinja u top 12 je 17-godišnja Hana Ivković koja se ne bi nalazila na tom mjestu da je bez njezina znanja u show nisu prijavile prijateljice, a ostalo je povijest! Mlada Hana odlučila se na emotivnu izvedbu pjesme 'Hurt' Christine Aguilere.

Filip joj je rekao da se vidjelo da se borila s tremom, no da je bila fenomenalna.

''Presretna sam s tobom. Ovo otpjevati sa 17 godina, to ne može bilo tko'', Severina ju je pohvalila.

''Ti si osobno moje najveće iznenađenje. Moj prvi 'najež' večeras'', Nika je dodala.

Nasmijanoj Andrei Jelonjić Tonči je na audiciji rekao da ima sve što je potrebno da bude superstar, a ona je sve njihove pohvale opravdala i u recallu te prošla među one najbolje! Za svoje predstavljanje u prvoj emisiji uživo odabrala je pjesmu Parnog valjka 'Molitva'.

''Probala sam uživati u ovom trenutku, tu sam, dala sam sve od sebe'', poručila je.

''Malo te zbunila silina orkestra. Problem je bio malo u kontroli glasa, ali ti imaš taj osmijeh koji sve popravlja'', Tonči joj je poručio.

''Za mene si ti pobjednica... Nisi imala nijedne sekunde nijedne dvojbe, sve ti je teklo. Ti možeš sve. Imaš odličan stav, super pjevaš'', Severina je dodala.

Zadranin Ivan Vidović, umjetničkog imena Eyevan, bio je idući, a predstavio se pjesmom Deana Lewisa 'Be Alright'.

''Ivane, ti si naš dragulj! Poseban... Pjevaš fantastično, imaš svoj svijet – to je ono što se traži. Točan si, glas ti je produciran'', Severina je samo nizala lijepe riječi, a Nika se složila i dodala kako je Ivanov glas autentičan i uvijek donese nešto novo.

Tonči je rekao da o njemu razmišlja kao o profesionalcu te da mu sjajno leže engleske pjesme, no volio bi čuti i nešto na hrvatskom.

''Obećajem da ću napisati pjesmu na hrvatskom i pokazati što znam'', rekao je Ivan.

Korčulanski slavuj, 18-godišnji Petar Šegedin već je bio spreman za svoj prvi live, a odlučio se na 'Kuću punu naroda' Zdravka Čolića.

''Sunce moje! Jesi li spreman biti bez svoje Korčule?'' pitala je Severina Petra koji bi se želio preseliti u Zagreb i pohađati muzičku akademiju.

''Mogu ti predvidjeti jednu sjajnu budućnost. Mislim da će Korčula morati bez tebe, ali bit ćeš joj najsjajniji ponos'', nastavila je Severina.

''Ti si stvoren da spajaš ljude, što srcem, što muzikom. Ti si na pravom mjestu i to iz dana u dan dokazuješ'', Filip se nadovezao.

''Što radiš iduće godine krajem 6. mjeseca? Ti si na Melodijama Jadrana'', Tonči mu je poručio.

''Imam osjećaj da razumiješ život na način na koji ja nikad neću moći razumjeti i to uvijek doneseš svojom glazbom'', Nika mu je poručila, ''Ti si takva duša, naučio si nas jako puno toga''.

Talentirani Dino Miklaužić iz Huma na Sutli bio je na redu za svoj nastup, a izveo je energičnu 'Are You Gonna Be My Girl' grupe Jet.

''Konstantan od početka, za nekog tko ima 18 godina. Navijam za tebe'', Filip je rekao.

''Ti si rođen za binu, za stage!'', Tonči je rekao kratko i jasno.

''Od početka si moj najveći favorit'', Severina je poručila.

"Ovo je meni bio jako dobar izbor. Obožavam ovu stvar. Meni je ovo bilo jako konkretno", komentirala je Nika.