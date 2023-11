Kandidati u posljednjoj audicijskoj emisiji 'Superstara' oduševili žiri, na redu je recall: 'Ovo je bila čista emocija, zato valjda muzika postoji'

Večeras je na rasporedu bila posljednja audicijska epizoda 'Superstara'! Nova doza talentiranih kandidata predstavila se žiriju, no samo su neki uspjeli uloviti posljednje karte za recall, iduću fazu natjecanja u koju su prošli samo oni najbolji, koji su od članova žirija zaradili tri ili četiri glasa DA.

Prvi na redu bio je Vito Seleši (20), mladi reper iz Sesveta, koji iza sebe ima već nekoliko izdanih pjesama, a najveća podrška u svemu što radi su mu mama i djevojka.

''Od svoje šeste godine imam problema s mucanjem, sve je počelo nakon što sam operirao mandule, i tad se desila neka trauma, a ja sam počeo mucati. Bilo je teško odrastati s tim, pogotovo u pubertetu, gdje se svi smiju i zadirkuju'', kazao je Vito koji sam piše svoje pjesme, a najveću inspiraciju pronalazi u vlastitom životu.

''Do danas sam napisao, neću lagati, 300 pjesama'', priča.

Svojom zaraznom energijom Vito je odmah osvojio žiri, rekavši im da će se predstaviti autorskom pjesmom.

''Odlična je stvar'', odmah je rekao Tonči, a cijeli žiri ga je nagradio aplauzom nakon njegovog rapa. Vito je dobio četiri jednoglasna 'DA'.

Pred žiri je stigla i Nikolina Družić (21) iz Dubrovnika, koja u Zagrebu studira kroatologiju. Njezina ljubav prema glazbi seže od malih nogu kada je počela pjevati, a svira i violončelo.

''Bojim se svih u žiriju, ali veselim se što će mi reći Tonči Huljić'', kazala je prije nastupa.

Nikolina se predstavila emotivnom Oliverovom skladbom 'Ti me vodi preko voda' koju je posvetila pokojnom djedu.

''Kad si zatvorila oči, sve si nas povela. Ovo je bila čista emocija, zato valjda muzika postoji'', komentirao je Filip.

''Dida je ponosan. Meni je ovo bilo fantastično'', kratko je rekla i dirnuta Severina te dala DA.

''Ovo je jako teška pjesma... Ja sam za'', za kraj je komentirao Tonči, a Nikolina je prošla dalje!

S Nikolinom je stigla i njezina prijateljica Patricija Špoljarić (19). Upoznale su se u školi pjevanja, a već su zajedno i nastupale.

Patricija stiže iz Bjelovara, a prvi put na pozornicu je stala s četiri godine. ''Jedinstvena sam po svojoj boji glasa i autentičnosti. Pišem i skladam vlastite pjesme, a posvećujem ih svojim neuspješnim ljubavima''.

Za svoju audiciju Patricija je odabrala pjesmu Marka Bošnjaka 'Spokojan' i zaradila pljesak ženskog dijela žirija.

''Nisam siguran da bih sat i pol vremena odslušao... Stojim iza tih primjedbi i stojim da trebaš ići dalje, ali sam siguran da ti još i drugačije pjevaš'', rekao je Tonči.

''Ja ću se jako ne složiti s tobom, Tonči... Ja bih je slušala tri sata zato što je to njezin potpis, ona ima takvu farbu i posebna je'', Nika mu se suprotstavila.

Patricija se svidjela i Severini i Filipu i jednoglasno prošla dalje, a svoju sreću nije mogla sakriti.

Emanuela Mažar (23) stiže iz Samobora, po zanimanju je ekonomistica, studira, bavi se sportom i volontira. Najveća podrška joj je tata s kojim je i stigla na audiciju.

Odabrala je pjesmu Nataše Bekvalac 'Mala leđa'. ''Sve je bilo super osim pjevanja'', kratak je bio Filip nakon izvedbe.

''Meni si slatka, zgodna i trudiš se, ali mislim da ovo možda nije tvoj smjer i život'', Severina je dala svoj sud, a priklonila se i Nika, ''Meni je tu falilo da pogodiš neke tonove''.

''Malo me trema uhvatila, kad ja pjevam bez tog ozvučenja, bolje zvuči, ali dobro, svako iskustvo dobro dođe'', komentirala je razočarano.

Idući na redu je bio Mark Bagarić (29), koji je do 2019. godine živio u Berlinu, a iza sebe već ima i izdanih pet pjesama. Što se glazbe tiče, voli RNB i soul 90-ih, a jedan od talenata mu je i beatbox, što je uspješno prezentirao žiriju.

Na njegovu izvedbu balade Briana McKnighta 'Still' Severina i Filip su zaplesali, a sve je iznenadila njegova boja glasa, falset i osjećajnost u izvedbi.

''Od takvog momčine takva emocija. Zapamtit ćemo te'', Filip je komentirao.

''Očekivao sam da dođeš ovdje i počupaš drvo rukama, a onda se dogodi medo koji lagano, slatko dođe...'' Tonči je živopisno opisao.

''Meni je ovo bilo dobro, iznenađenje veliko'', Severina je dodala, a svi su Marku dali svoje DA.

U show je stigao i Zvonimir Paponja (24) iz Iloka, konobar i tiktoker s velikom pjevačkom ambicijom.

''Kad sam krenuo s time, mnogi ljudi to ne razumiju i osuđuju... To je bilo pjevanje, skečevi, zezancija... Mala sredina'', opisao je svoje borbe sa zlim komentarima pa otkrio, ''Tiktok mi je promijenio život. Da se može lijepo zaraditi, može. Skoro dvije-tri Hrvatske plaće na tjednoj bazi''.

Zvonimir je otpjevao pjesmu Parnog Valjka 'Jesen u meni'.

''Ja ću biti kratak – ti si točno ono što nam ne treba. Predlažem da jednostavno staviš ovaj nastup na Tiktok i pitaš pratitelje tko je bio u pravu – ti ili mi'', kazao je Tonči.

''Ti se bavi glazbom i uveseljavaj ljude, ovo možda nije bilo to'', Severina je dodala, a Zvonimir je dobio četiri NE.

U pratnji mame i brata stigla je Dorotea Prosnik (18), koja se u slobodno vrijeme bavi pjevanjem, snima za Tiktok i uskoro upisuje fakultet.

Na Tiktoku ova simpatična djevojka dijeli videa sa savjetima o lakšem učenju i pripremanju ispita: ''Pokušavam svojim videima napraviti da Tiktok bude manje toksično mjesto za mlade ljude''.

''Jako sam uzbuđena, poštujem sve članove žirija, pogotovo Tončija i Severinu... Nemam tremu i ne bojim se pjevati pred njima jer smatram da su svi oni jednom bili u mom položaju i znaju kako je nama kandidatima'', kazala je.

Za svoje predstavljanje žiriju odabrala je pjesmu 'Ništa tvoje' svog glazbenog idola Ilme Karahmet.

''Malo te oprala tremica, meni je to bilo jako lijepo'', priznala je Nika, a Filip je pohvalio njezinu emotivnu zrelost.

''Ispod te slatkoće leži jedan ozbiljan glas na kojemu se može raditi'', Severina ju je pohvalila.

Leona Doknjaš (15) stiže iz Tovarnika, bavila se rukometom i nogometom, a pjeva od svoje četvrte godine. Žiriju se predstavila pjesmom Marije Šerifović '11', a u a capella verziji otpjevala je Severininu 'Kao'.

''Nevjerojatno, tako mlado biće, a tako zreo vokal, zrela interpretacija i za mene komercijalan vokal, to je ono što se traži'', rekao je Filip.

''Voljela bih te slušati i pratiti tvoj rad, voljela bih da ti Tonči napiše pjesmu'', Severina je razdragano poručila.

''Meni je najinteresantnija tvoja uživljenost u svaku pjesmu, u svaku riječ, ovo je tvoj put i ja ga nemam namjeru sprečavati'', kazao je i Tonči, a Leona je zaradila vrlo sigurna četiri DA.

Nakon Leone ispred žirija je stao Danko Trupinić (31) iz Nove Gradiške, po zanimanju ulični svirač već 15 godina.

Danko je izveo Bajagin hit 'Kad hodaš' i žiri iznenadio svojim dubokim glasom.

''Kad si ti zadnji put pregledao grlo?'' upitao ga je Tonči, a Danko ih je obavijestio da je iza njega mnogo gaža.

''Fali ti samo jedna stvar – da si kantautor i da sam sebi pišeš pjesme. Onda bi bio vjerodostojan s takvim glasom i onda bi taj glas bio upotrebljiv'', dodao je Tonči i glasao za NE, a složili su se i svi ostali.

Luka Tonković ima 25 godina i dolazi iz Bizovca, a radi kao radijski voditelj na lokalnom radiju te se bavi tamburaškom glazbom. Cijela njegova obitelj bavi se glazbom pa je njegov životni put bio neminovan.

Žiriju se odlučio predstaviti plesnim hitom Dine Dvornika 'Ja bih preživio', a Severina i Nika ustale su i zaplesale te mu odmah dale dva DA.

''Tamburaš zarobljen u tijelu funkera. Idući put donesi tu tamburu'', opisao je Filip te dao DA, kao i Tonči.

Tihana Čulinović ima 28 godina i stiže iz Martinske Vesi, po struci je ekonomistica, a u show ju je prijavila sestra.

''Glazba je za mene melodija duše i ona me opušta od svega izvanjskog'', kazala je pa žiriju otpjevala 'Moj je život moja pjesma' .

''Tu ne može biti, po meni, ništa više od pjevanja po kući, amaterskog pjevanja'', direktan je bio Tonči.

On i Nika dali su joj NE, dok su se Severina i Filip odlučili za DA samo zbog njezinog zaraznog osmijeha, no Tihana nije prošla dalje.

Idući na redu je bio Marko Horvat (32) iz Virovitice. Djelatna je vojna osoba, a ima i svoj bend 'Bagra' koji svira vlastite pjesme. Izveo je evergreen 'Pretty Woman' Roya Orbisona.

''Ovo nije bilo... Malo si se tražio'', Severina je primijetila, a Marko je priznao da ga je pojela trema.

''Svidjela mi se boja, dojam mi je pokvarila nesigurnost'', Filip se složio, a Marko nije prošao dalje.

Laura Miljanić (23) iz Pule već je bila spremna, a otkrila je da su, uz glazbu, njezina velika ljubav tarot, horoskop i misticizam.

''Krenulo je jer nikad nisam bila shvaćena, a htjela sam shvatiti druge ljude'', otkrila je.

Za svoje predstavljanje žiriju odabrala je pjesmu Melanie Fione 'Give it to me right'.

''Kakva glaščina!'' uzviknula je Severina nakon izvedbe.

''Samo da ga malo zauzdaš, ali to nije nešto što se ne može riješiti'', dodala je Nika, a Tonči je rekao da itekako ima potencijala. Laura je zaradila četiri DA i uspješno prošla dalje.

Stefany Žužić (26) s Krka bavi se glazbom, a ovo joj nije prvi put da će se okušati u jednom glazbenom showu.

''Ti si netko tko nije amater... Već pokušavaš kročiti putem da postaneš Superstar, pa si došla ovdje da skratiš taj put?'' Tonči ju je upitao.

''Došla sam skupiti još jedno iskustvo i naučiti od vas što još mogu'', kazala je, dodavši da joj je najveća prepreka na putu da se potpuno posveti glazbi dosad bio fakultet, no odlučna je to promijeniti jer ga uspješno privodi kraju.

Iza sebe Stefany već ima sedam singlova, a uskoro završava i album: ''Možda sad kreće moje vrijeme!''

Stefany je žiriju otpjevala 'Talking to the moon' Brune Marsa.

''Ti si, bez daljnjega, žena koja pjeva. Adaptiraš stvari prema tome gdje te vokal vodi... Gotov proizvod'', Tonči je odmah dao DA.

''Ti si baš, onako, razvijena pjevačica. Preporučila bih ti da manje misliš, izgubi se emocija... Moj glas kaže DA'', Severina je savjetovala, a s njom se složio i Filip.

S četiri DA Stefany je prošla u recall!

Na redu je bio Ivan Stašević (24) iz Zagreba koji radi kao radnik u proizvodnji, a jedna od njegovih velikih strasti je ribolov. U show se prijavio kako bi njegov glas stigao do što većeg broja ljudi.

Odabrao je Massimovu 'Kadim se na nas' i a capella verziju 'Žute dunje'.

''Da prvu pjesmu nije pjevao Massimo nego ti, onda ona ne bi bila hit kao što je bila s Massimom. Druga pjesma pokazala je jednu vrlo simpatičnu boju glasa... Ti si ovdje došao bez nekih očekivanja, prvenstveno se zabaviti i zasad ti dobro ide'', Tonči je kazao.

Niki je falilo malo duše, a Severini i koncentracije u izvedbi. Nika i Tonči dali su DA, no Severina i Filip presudili su i dali mu NE.

''Bilo bi nepravedno kad bih te pustio jer je bilo kandidata koje smo izbacili upravo iz tih razloga. Ali ti baš zaslužuješ baviti se glazbom i treba nam više takvih pozitivnih ljudi''.

Audicije je zatvorio Luka Tomić (23) iz Slavonskog Broda. Trenutno živi u Zagrebu i radi kao trgovac. Iako nema glazbeno obrazovanje, iza njega su i nastupi i gaže.

''Uvijek tražim nešto bolje, uvijek tražim nešto što će mi imati više smisla, gdje ću se osjećati kao da pripadam, kao da nešto ostvarujem'', kazao je Luka, dodavši da su dvije njegove najveće vrline empatija i razumijevanje.

Luka je odlučio izvesti ''Diamonds are forever'' i zaradio ovacije žirija, koji je odmah tražio i izvedbu a capella pjesme 'Kad ja pođoh na Bembašu'.

''Ja sam jako sretna što si ti došao! Mislim da si donio jedan vitar... Mislim da imamo jednog superstara'', Severina je rekla.

''Volim ljude koji ne moraju sve znati i sve moći nego to što rade, rade baš dobro. Svaka čast'', Nika je bila oduševljena.

Zaključivši da je Lukina najveća snaga njegova autentičnost, žiri ga je nagradio s četiri DA.

Audicije su završene, a Severina, Tonči, Nika i Filip za sljedeću su fazu natjecanja odabrali one najbolje! Potraga za novim hrvatskim Superstarom nastavlja se recallom i novim glazbenim izazovima već sljedeće subote od 20.15 sati na RTL-u.