Kandidatima 'Superstara' postavili smo ključna pitanja uoči druge emisije uživo: Što spremaju gledateljima?

Prozvali su te Disney princezom, no prošlu emisiju odlučila si se na drugačiji smjer. Hoćeš li ovog puta opravdati nadimak Disney princeza?

Ja sam svoje pjevanje započela i bazirala na Dinseyjevim crtićima jer sam ih jako voljela i tu magiju crtića mislim da sam uvijek dobro prenosila. Bio mi je to i svojevrsni bijeg od nekih razočaranja stvarnosti. Kad bih pjevala te pjesme, osjećala bih se kao da i sebe i druge vraćam u crtić. Obožavam ih pjevati i mislim da mi dobro ide! No, ja bih kada bih se bavila glazbom uz sinkronizaciju crtića/mjuzikle, rado bavila pop/rock glazbom. Mislim da su ljudi više prijemčljivi za nju, a opet možda je i univerzalnija. Mislim da je to neki dio osobnosti na kojoj sam radila, dok mi je Disney dolazio prirodno. Volim pjevati pop/rock stvari jer mislim da pričaju jednu drugu priču o meni, a i ja s njima. Ovaj puta ću potpuno zagaziti u rock žanr sa svojom najdražom rock pjesmom. Imam puno emocija vezano uz nju i mislim da je tekst i poruka pjesme predivna. Zapravo način na koji se pjeva ta pjesma je samo šlag na torti jer je pjesma prelijepa sama po sebi. Tako da ću se vratiti svojim Disney korijenima u sljedećoj emisiji ako se ljudima svidi i ova verzija mene!

Gledaju li te i kolege u Dublinu?

Kolege me gledaju iz Dublina i šire! Ljude koje sam upoznala na svojim putovanjima i s drugih mjesta gdje sam živjela vani također se jako interesiraju za to što radim, što me dosta šokiralo! Mislila sam da ako nije engleski ili američki show nikoga zvan države baš ne zanima, ali ljudi su oduševljeni! I na tome sam jako zahvalna i prilično me to šokiralo! Vjerojatno ljudi vole podržavati kada se trudiš i radiš nove stvari, još ako ih dobro radiš...

LUKA TOMIĆ