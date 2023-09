Karijeru započeo u 'Superstaru', a sada pjeva s grupom Queen: 'On je jedan od najboljih ljudi u showbiznisu'

Američki glazbenik Adam Lambert bio je mladić koji je oduvijek sanjao o tome da postane glazbeni superstar. Rođen je u malom gradu i od malih nogu pokazivao je izvanredan glazbeni talent. Pjevao je u crkvenom zboru, nastupao na lokalnim talent showima i uvijek je bio glavna zvijezda na obiteljskim okupljanjima. No, Adam je znao da mora napustiti svoj rodni grad kako bi ostvario svoje snove.

Njegova velika prilika došla je kada je saznao za audiciju za televizijski show "American Idol". Adam je odlučio iskoristiti tu priliku i prijavio se na audiciju. Svojim izvanrednim vokalnim sposobnostima i karizmom brzo je osvojio srca žirija i publike. Tijekom natjecanja, Adam je iznenadio sve svojim nevjerojatnim nastupima i postao jedan od favorita. Jedan od članova žirija Simon Cowell, otpočetka je prepoznao ogroman talent ovog mladića i kako je vrijeme u showu odmicalo, shvatio je kako je on jedan od najskromnijih ljudi koje je upoznao.

Adam je stekao mnoge obožavatelje diljem zemlje i osvojio drugo mjesto u finalu "American Idola". Iako nije pobijedio, to ga nije obeshrabrilo. Naprotiv, to je bio samo početak njegove karijere.

Nakon showa, Adam je potpisao ugovor za izdavanje albuma i počeo je raditi na svojoj glazbenoj karijeri. Njegov prvi album postigao je velik uspjeh, a singlovi poput "Whataya Want from Me" postali su hitovi. Adam je osvojio brojne glazbene nagrade i postao je jedan od najpoznatijih i najvoljenijih pop izvođača.