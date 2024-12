Karla i Dino Miklaužić iz 'Superstara' od malih nogu pjevaju i osvajaju nagrade: Donosimo video koji će vas raznježiti

Brat i sestra iz Huma na Sutli potječu iz glazbene obitelji, a svi zajedno su zapjevali pred RTL-ovim kamerama. "To se jednostavno dogodi. Pjevaš i misliš o tome što pjesma znači i dogode se emocije. Bio sam ponosan na svoje Zagorje", komentirao je 10-godišnji Dino svoju izvedbu pjesme 'Suza za zagorske brege'.

Ipak, Karla nije uspjela proći u daljnju fazu 'Zvjezdica', a Dino ju je tješio. "Kada je sve to završilo, ja sam se malo plakala", ispričala je tada osmogodišnja Karla. No brzo je to prebrodila.

Brat i sestra su zajedno pred RTL-ovim kamerama otpjevali 'Ne diraj moju ljubav', a Dino je i zasvirao na gitari. Skupa su osvajali nagrade na raznim festivalima od malih nogu te su jedno drugome velika podrška.