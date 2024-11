Karla rasturila ležernim stavom i glasom za svjetsko tržište: 'Ovo je nešto najbolje što sam čula u ovom showu'

icon-close

Pekarica Marija Mučaj otvorila je posljednju audicijsku epizodu 'Superstara'. Talentirana djevojka radi u pekari, a u slobodno vrijeme bavi se plesom i pjevanjem. "Odmalena sam pjevala i kombinacija plesa i pjevanja je nešto što bih voljela iskombinirati i time se baviti", otkrila je Marija o sebi prije nastupa. "Svoje pjevanje bih ocijenila, ima puno toga što moram naučiti, probati i pjevati, možda bih si dala šest, sedam", zaključila je.

icon-expand Marija Mučaj, Superstar FOTO: RTL

Žiriju se Marija predstavila pjesmom 'Hopelessly Devoted To You' Olivije Newton-John. "Pjevaš, emitiraš energiju i izgledaš kao da si Disney junak", komentirao je Filip. "Da sam producent grandioznog crtanog filma, ti bi bila moj prvi izbor. Od srca ti to želim", dodao je Miletić. "Ušla si kao zlatokosa princeza, hvala ti što si došla i ispunila ovaj prostor", dodala je Severina. "Pjevaš maestralno, baš super", zaključila je Nika. Dobila je četiri 'da' i tako prošla u recall.

icon-expand Matej Mataić, Superstar FOTO: RTL

Uslijedio je fitness trener Matej Mataić, koji je nastup posvetio svojoj baki. "Sve mi je značila u životu i nikad me nije iznevjerila", ispričao je Matej. "Nemam očekivanja, zadovoljan sam činjenicom što sam na audiciji", otkrio je uoči nastupa. Odlučio je otpjevati pjesmu 'Hurt' Christine Aguilere. "Ovo je bilo jako emotivno i baka je sigurno odozgo ponosna na tebe i aplaudira ti. Izabrao si najtežu pjesmu ikada i pjesmu koja ostaje za sva vremena. Prepun si emocija i super što radiš ovo što radiš, ali jednostavno u ovom trenutku tvoj vokalni aparat nije na nivou tvojih emocija. Ovo je po meni prilično amaterski, no uz puno vježbe i truda to se može nadomjestiti", otkrio je Filip. Severina je Mateju preporučila da se prijavi iduće godine, a Nika se nadovezala: 'Jako je to dobro za nekog tko se sad odlučio pjevati. Imaš krasan glas, imaš sluha". "Nisi došao ovdje biti 'Superstar', htio si izbaciti iz sebe sve što te tišti", zaključio je Tonči.

icon-expand Dino Osmanagić, Superstar FOTO: RTL

Dino Osmanagić idući je stigao pred žiri. Bavi se animacijom, dolazi iz Osijeka, a glazba mu je velika ljubav. "Jako mi je drago da sam vas sve upoznao. Dolazim iz Osijeka i pripremio sam dvije pjesme. Prva je 'Love Yourself' Justina Biebera, a druga je moja 'Who You Are'", ispričao je o sebi Dino. Autorsku pjesmu napisao je nakon čitanja jedne knjige. "Vjerujem da smo spiritualna bića i smatram da ima stvari koje ne znamo", ispričao je. "Imaš vrlo zanimljiv vokal", komentirao je Tonči Osmanagiću. "Imaš boju od milijun dolara, isproduciran vokal neviđeno. U donjim lagama se to baš čuje, a kad ideš gore - trebaš poraditi na visini. Jako si poseban i nastavi se ovim baviti svojim stilom", nadovezao se i Filip. "Donio si čaroliju jednom duhovnom mirnoćom, odlično si pjevao. To je tvoj put i mislim da tim putem trebaš nastaviti", zaključila je Severina. Od žirija je Dino dobio četiri da!

icon-expand Monika Jukić, Superstar FOTO: RTL

Iduća je pred žiri stigla Splićanka Monika Jukić. Talentirana gimnazijalka glazbom se bavi od djetinjstva, a uz glazbu, bavi se i plesom te društvenim mrežama. "Mislim da je moje pjevanje posebno, osjećam pjesme i doživljavam svoje izvođenje", otkrila je o sebi. Na audiciju su je dopratile majka i mentorica. "Mama je tu prva, daje mi savjete, da nema nje, možda ne bih bila ovdje. No, ni bez mene ne bi bilo sve moguće jer ja pjevam i ja sam na sceni", dodala je.

icon-expand Monika Jukić, Superstar FOTO: RTL

"Iskreno, pjevanje bih ocijenila desetkom", otkrila je pred žirijem Monika. Uskoro je i dokazala svoje riječi - otpjevala je 'Kuda plovi ovaj brod' Radojke Šverko. "Toliko mi je drago što si tu pred nama, što si iz Splita, ja nemam što reći tu - super pjevaš, super izgledaš, hvala ti što si došla kod nas", komentirala je Moniku Severina. "Jako odraslo zvučiš, imaš dublji glas nego sam očekivala, baš ti lijepo stoji. Bilo je prekrasno", dodala je Nika. "To je starinski stil pjevanja koji njeguju pjevači koji imaju puno više godina od tebe", zaključio je Tonči. Dobila je Monika četiri da.

icon-expand Luka Tonković, Superstar FOTO: RTL

Povratnik Luka Tonković stigao je u pratnji svoje zaručnice. Ona ga je i nagovorila da se vrati u 'Superstar'. Pripremio je pjesmu 'Nasloni glavu na moje rame' benda Tutti Frutti, a potom i Zdravka Čolića 'Zagrli me'. Uslijed treme, Filip je Luki dao gutljaj vode, a potom je radijski voditelj izveo i hit Zdravka Čolića. "Imaš grandiozan vokal koji može biti wow", rekao mu je Filip nakon nastupa. "Mislim da nisi danas uživao jer ti je bilo stresno. Samo to, no super pjevaš. Uživaj, unesi se zbog sebe", dodala je Nika. "Beskrajno si simpatičan, a o pjevanju bi se dalo razgovarati", zaključio je Tonči i pustio Luku radi Jole - koji bi mu, istaknuo je, savjetovao da Luku pusti dalje. Dobio je mladić četiri da.

icon-expand Adriana Profeta, Superstar FOTO: RTL

Adriana Profeta iz Zagreba iduća se predstavila žiriju. Velika je obožavateljica grupe Guns'n'Roses, posebno Axla Rosea. "Imam 60 majica na Gunse, cilj mi je doći do sto. Uokvirila sam i karte s koncerata", ispričala je o sebi. "Pišem knjigu - autobiografiju i poeziju. Imam za podijeliti ono što neki ljudi žele čuti, a ne znaju do kraja moju priču", dodala je. U borbi s anksiozno-depresivnim poremećajem, kaže, posebno joj je pomogla glazba Guns'n'Rosesa. "Možda prođem, možda ne prođem", zaključila je prije audicije.

icon-expand Adriana Profeta, Superstar FOTO: RTL

Pred žirijem se odlučila predstaviti pjesmama 'Sweet Child of Mine' i 'Noćas si moje vino'. "Joj Adriana", komentirao je Tonči. "Zabavila si me, pjevaj po kući, veseli se, idi na koncerte. Možda nije za ovu emisiju, ali to ne znači da nećeš doći iduće godine", dodala je Severina. "Pravih nota i intonacije nije bilo nažalost, ali nema veze, lijepo je da si nas došla zabaviti", zaključila je.

icon-expand Andrej Orel, Superstar FOTO: RTL

Andrej Orel je stigao iz Slovenije, a inače je glumac u mjuziklima. "Bavim se pjevanjem i nastupanjem. Počeo sam kao dijete i imam već dosta iskustva u glazbi", otkrio je mladi pjevač. Diplomirao je španjolski i talijanski te je završio i Konzervatorij za glazbu i balet u Ljubljani. "Glazba mi je na prvom mjestu", ispričao je Andrej o sebi. Ljubitelj je Eurosonga te se žiriju predstavio pjesmom 'Euphoria', a oduševljeni žiri dao mu je četiri da! "Ovo je teška pjesma, demonstrirao si sve što se treba pokazati na Eurosongu", kratko je poručio Filip. "Vrlo specifična, prepoznatljiva boja glasa", zaključio je za kraj Tonči.

icon-expand Teodora Stijepović, Superstar FOTO: RTL

Pred žiri je potom stigla Teodora Stijepović iz Podgorice. Već ima bogato iskustvo u glazbi, a usto piše i poeziju. "Volim provoditi vrijeme i s obitelji, to su mi glavne aktivnosti u slobodno vrijeme", ispričala je Teodora. Stigla je u show u pratnji tate, koji joj je velika podrška. "Živim glazbu na poseban način, to je neodvojivi dio mog života", zaključila je o sebi mlada studentica i pjevačica. "Bila si uvjerljiva, ova ti pjesma leži kao da je tvoja", komentirala je Severina. "Jako lijepo pjevaš. Imam napomenu, snaga u vokalu ne mora se očitovati u tome kako ga napadneš", dodala je Nika. "Ti bez daljnjeg pjevaš iznadprosječno. Bilo je briljantnih trenutaka, posebno u samom početku. Dala si mi do znanja da će pjesma završiti negdje gore. Nije završilo s onim što se očekivalo. Ovo je izuzetno teška pjesma. Gadne modulacije, uzet ću u obzir hrabrost", zaključio je Huljić. Za svoj nastup dobila je Teodora četiri da.

icon-expand Antonio, Superstar FOTO: RTL

Pred ekipu je idući stoga Antonio Lešković iz Požege. "Bavim se stolnim tenisom, to mi je hobi. Od srednje škole se aktivnije bavim glazbom", ispričao je. Izveo je pred žirijem 'Little Things' One Directiona. "Znaš da ti je ova pjesma jako niska", otkrila je Nika. "Ne znam kako ocijeniti ovo", dodao je Tonči. Izveo je potom i 'Ako su to bile samo laži' Plavog orkestra. "Mislim da je stvar toga da moraš raditi na tome. Ne izlazi vokal koliko bi trebalo", zaključila je Nika i nakon druge izvedbe. "Ovo nije za ocjenu", zaključio je Tonči. "Prvu pjesmu nisam ni čuo, a na drugoj sam potrošio 2000 kalorija da te čujem. Moraš pustiti glas", konkretniji je bio Filip, a složila se i Severina. Za kraj, od žirija je dobio četiri ne.

icon-expand Ivana Kopecki, Superstar FOTO: RTL

Orguljašica Ivana Kopecki obožava klasičnu glazbu. U 'Superstar' je došla da isproba nešto novo. "Prijavila sam se jer sam htjela ovako nešto odmalena. Dajem si šansu", ispričala je Ivana. "Voljela bih imati svoj studio i producirati glazbu", zaključila je o sebi. Izvela je 'Where You Are' izvođačice Hayle. "Kako si ti uživala, ali i mi smo", komentirala je Severina. "Nisam očekivala kad si krenula s dubinama, odjednom si gore prsla kao da je vatromet. Digla si atmosferu", zaključila je glazbenica. "Jako si mi snažno tonove odradila, s puno žara, baš si me oraspoložila, baš vidim da to može biti takav oblik glazbenog odnosa", zaključila je Nika. "Odlična si pjevačica i to je to", jasan je bio Tonči.

icon-expand Marko Martinović, Superstar FOTO: RTL

Stigao je nakon Ivane i Marko Martinović iz Novske. Studira tamburu u Osijeku, a u glazbi je od djetinjstva. "Sviram u KUD-u, bavim se društvenim mrežama, posebno YouTubeom", ispričao je Marko o sebi. Kao dječak je sudjelovao na Euroviziji mladih glazbenika. "To mi je sigurno najveće i najzanimljivije iskustvo u životu", zaključio je Marko. Uza sve, s prijateljem ima i bend te često nastupa. "Obožavam ovaj show jer možemo čuti razne pjesme", zapljeskala je Severina Marku nakon izvedbe Šabana Šaulića. Uskoro im je zasvirao i zapjevao Balaševića. "Bravo", dodala je Severina nakon druge izvedbe. Složili su se i ostali članovi žirija te je dobio četiri da

icon-expand Mirna Pehar, Superstar FOTO: RTL

Pjevačica Mirna Pehar iduća je stigla pred žiri. Pjeva u grupi 'Takt' već desetak godina, sprema svoju prvu pjesmu i nastupa na svadbama. "Planinarim, bavim se digitalnim marketingom, no glazba mi je na prvom mjestu", otkrila je Mirna. Uskoro je izvela pjesmu 'Mrazevi', a potom i refren hita 'Da se opet tebi vratim' Nine Badrić. "Ovo je bilo previše za kraj, a premalo za 'Superstar'. Imaš dijelova gdje bljesneš, ali se ugase brzo", komentirala je Severina. "Imaš super glas i lijepo fraziranje i nosiš to jako dobro, no čini mi se da imaš problem s intonacijom", dodala je Nika. "Ima tu nečega, ali nisam sigurna da bi trebala svoj život prepustiti pjevanju i da se osloniš da od tog možeš živjeti", zaključio je Tonči. Mirna nije prošla dalje.

icon-expand Karla, Superstar FOTO: RTL