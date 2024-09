Karlo se našalio i nasmijao žiri: 'Prijavio me kum koji misli da dobro pjevam, no on je gluh...'

Karlu je najbitnije od svega zabaviti se i dati sve od sebe, a Severini je otkrio kako ga je u glazbeni megaspektakl prijavio njegov krsni kum. ''Kaže da jako lijepo pjevam, stalno me sluša... E sad, smiješno je to što je on skroz gluh, ništa ne čuje, ali vjeruje u mene'', priznao je Karlo žiriju i nasmijao ih.

''Kum nije pogriješio, kum nije gluh. Hvala kumu'', komentirala je Severina, a s njome su se složili i ostali. ''Imaš dobre temelje, isplati se, a sestra je imala bolje pokrete od tebe'', rekao je Tonči, a mama je pustila suze. Filip Miletić je još spomenuo Karlov senzibilitet i meki glas.

Drugu sezonu 'Superstara' gledajte odmah na platformi Voyo!