Katarina je kolegica našeg Pjera, a njezin talent je neosporivi: 'Rođena si za mjuzikl!'

Korčulanka Katarina Skokandić stigla je u 'Superstar', a o iskustvu koje je očekuje sigurno joj je pričao i klapski kolega - Petar Šegedin Pjero. "Pjevamo u klapi već četiri godine. Godinu dana je stariji od mene i znamo se oduvijek", otkrila je Katarina. Talentirana djevojka ima 17 godina, pjeva u tri klape i otkriva da joj pjesma nikad neće dosaditi. "Vršnjaci misle da je to za starije, no to je ljepše nego kada pjevaš sam. Istu emociju dijelite, to je nešto prekrasno i nikad ne želim prestati pjevati u klapi", zaključila je Katarina.