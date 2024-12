Katarina za RTL.hr otkrila: 'Ove subote ponovno spremam jedno novo izdanje sebe'

Žiri se ugodno iznenadio vidjevši koliko joj odlično odgovara rock 'n' roll, a otkrila je kako ove subote priprema ponovno nešto sasvim novo. ''Ove subote ponovno spremam jedno novo izdanje sebe i iskreno ovome se jako radujem jer ću konačno pjevati hrvatsku pjesmu i jako me zanima kako će ljudi reagirati na to. Nije samo novi jezik na kojem pjevam već je i cijela atmosfera polarna suprotnost svim mojim dosadašnjim izvedbama. Ja jako uživam pjevajući ovu pjesmu, a mislim da će i ljudi biti ugodno iznenađeni. Pratite u subotu da biste otkrili i budite se spremni na kauču gibati u 'groovy' ritmu ovog svevremenskog hrvatskog hita'', objasnila je i dodala kako joj je izuzetno drago što je publika prepoznala njezin talent.

Polufinalistica Katarina Car se u drugoj 'Superstar' emisiji uživo predstavila pjesmom 'The pretender' Foo fightersa, a s obzirom na to da je tema emisije bila 'Pjesma na dar', ona je svoju izvedbu posvetila mami koja je bez obzira na sve uvijek uz nju.

''Publici bih se zahvalila beskrajno! Nisam se nikada u svom životu tome nadala ili to očekivala. Stvarno bih rado zagrlila sve te ljude i rekla im da su ostvarili moj san i da me čine presretnom. Studiram u inozemstvu već 3 godine, a i kad sam bila živjela u Hrvatskoj nije puno ljudi znalo da ja pjevam ili me po tom pitanju shvaćalo ozbiljno. Nije puno ljudi vjerovalo u mene ili mislilo da je pjevanje hvalevrijedna profesija, ali ja sam oduvijek živjela za pjevanje i pozornicu te se na pozornici osjećala kao kod kuće i uvijek sam to smatrala svojim pozivom. Tako da svima šaljem ogroman virtualni zagrljaj jer su mi svojim glasovima uljepšali život. Hvala im što su prepoznali moj talent, upornost i rad i neću ih iznevjeriti niti ove subote. Glasajte i dalje'', rekla je Katarina.