Klasičar koji je pokorio svijet zabave! Filip Miletić otkrio kako je i zašto napravio najveći hit u regiji

Dva dana dijeli kandidate i žiri 'Superstara' do početka glazbenog megaspektakla. Uzbuđenju nema kraja, žiri se nedavno ponovno sastao nakon ljetne pauze, a povratak u klupe jedva su dočekali. Severina, Tonči Huljić, Filip Miletić i Nika Turković znaju što žele od budućeg Superstara - kojeg u glazbi čeka puno ljubavi, radosti, ali i odricanja. Prvu epizodu ekskluzivno pogledajte već u petak na platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

Proslavljeni producent, skladatelj i magistar klavira, Filip Miletić - u slatkoj muci odricanja zbog onoga što voliš najviše - živi od ranog djetinjstva. Naime, čovjek koji potpisuje brojne velike hitove današnjice, rođen je u umjetničkoj obitelji, a svoj talent otkrio je jako rano. Otac mu je ugledni beogradski glazbenik, a umjetnošću mu se bavila i majka. Zbog svega toga, Filipu je umjetnost bila predodređena. "Glazbom sam se počeo baviti čim sam prohodao i nešto mogao uzeti u ruku. No, sa školovanjem sam krenuo kada sam imao pet godina, otad sam za klavirom", prisjeća se producent koji iza sebe ima suradnje s najvećim estradnim imenima regije.

Krenuvši u glazbenu školu, postao je svjestan da će upravo to jednog dana biti njegov život. "Kada je nešto vaš posao, onda postoje i teški trenuci. Kada se nečim bavite iz dokolice ili hobija, onda to radite kada želite. Kada vam je to posao, nema lošeg dana, treba učiti, vježbati, svirati i skladati. Glazba mi je u krvi toliko da sam oduvijek znao da ću se time baviti - svirati, pisati... To je dio mene", jasan je Miletić. Put ga je odveo na Muzičku akademiju u Beogradu, gdje je postao pijanist. Svijet klasike njegova je velika ljubav i dala mu je, kaže, priliku da spozna umjetnost u pravom smislu te riječi. "Klasična glazba je visoka umjetnost, toliko katarzična kada se njome bavite u dubljem smislu, da vas zaista oblikuje. Mene je klasika oblikovala kao čovjeka i umjetnika i mogu samo zahvaliti obitelji koja mi je omogućila školovanje. Bavljenje klasičnom glazbom zahtjeva odricanje i žrtvu kao preteče ljubavi, donosi vam taj asketski doživljaj u kojem zanemarujete materijalno i postajete duhovno biće. Prelijep je to osjećaj", priča Filip.

No, vrlo rano u karijeri Miletiću se, kao i ostatku regije, dogodio 'Aspirin'. Pjesma koja je uvelike odredila daljnji razvoj glazbenih trendova u regiji nastala je, kao što to često biva, iz inata. "Recimo da je ta 2007. godina bila presudna, kada sam napisao 'Aspirin'. Napravio sam to iz inata, s prijateljima sam pričao i šalio se pa rekao: 'Sad ću napraviti najveći hit u državi'", kroz smijeh se prisjeća Filip. Neplanirano, vrlo brzo je talentirani mladić postao ime koje su glazbenici tražili u potrazi za novim hitom i zvukom. "Morao sam se oprostiti od klasike kada sam se počeo intenzivnije baviti komercijalnom glazbom, no to ne znači da klasici ne gravitiram i da se nekad neću tome vratiti. No, i komercijalna glazba zahtjeva veliki trud i odricanje. To je disciplina koja iziskuje napore, trud i talent. I 'lake' note znaju biti izuzetno teške", jasan je Miletić.

