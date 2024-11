Kreće glazbeni spektakl uživo! 'Superstar' ove godine u emisijama uživo ima i jednu veliku novost i obavezu za žiri – 'Glas za spas'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u kreće prva epizoda uživo 'Superstara'. RTL-ov glazbeni spektakl vodit će karizmatična Antonija Blaće, koja jedva čeka emisije uživo. "Kandidati imaju različite životne putove, bave se svime i svačime, no imaju istu želju i san. Tko ne bi volio to gledati ili biti dio toga? Navijam za njih i podrška sam im. Kao voditeljica to mogu uživo i to je baš privilegija. Stisnuti im ruku kad ih ulovi trema, biti pored njih kada dolazi kritika. Da znaju da imaju nekog svog na pozornici", otkrila je Blaće uoči večerašnje epizode 'Superstara' uživo.

Osim Antonije, podršku će kandidati imati i u ekipi iz žirija, a novost ove godine u 'Superstaru' je i ta da žiri ima pravo na jedan 'Glas za spas'. Žiri će imati pravo tijekom tri epizode uživo 'Superstara' jednu osobu spasiti od ispadanja. Mogućnost je to koju žiri ima samo jednom, a oko odluke o tome kojeg kandidata spasiti - žiri mora biti jednoglasan.