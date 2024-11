Katarina izdominirala: 'Ti si car i heroj svog života'

21:35 Nakon Luke, na red je stigla Katarina Car , a njezin izbor pjesme je 'Holding out for a hero' pjevačice Bonnie Tyler. ''Pjesma je genijalna, a prvi put sam je čula u animiranom filmu'', rekla je Katarina.

''To je jedna divna pjesma, pronalazim se u njoj jer sam poprilično dramatičan'', objasnio je Luka. Podsjetimo, Luka je i prošle sezone sudjelovao u 'Superstaru', no tada nije toliko daleko dogurao.

''Luka, ne mogu ti ništa reći mogu te samo zagrliti'', rekla je Antonija Blaće zagrlivši ga, a Tonči je priznao kako je njegov izbor pjesme vrlo hrabar.

''Rizik se isplatio, baš si je dobro izveo. Nije bilo pretjerano nego je jednostavno bilo iskreno i to je najveći plus'', komentirao je Tonči. Filip je rekao kako je on primjer svim kandidatima jer uživa izvodeći pjesmu. ''On nije natjecatelj već umjetnik'', zaključio je Filip.