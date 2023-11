Lana Mandarić o 'Superstaru': 'Usred nastupa sam baš osjetila poriv za plakanjem'

Lana Mandarić prošla je u top 10 'Superstara', a u emisiji uživo prošle subote izvela je pjesmu "You Don't Even Know Me" od Faouzije. "Dva aplauza sve govore. Ovo mi je potencijalno bio najbolji nastup u cijeloj emisiji. Znaš snagu svog vokala i znaš kad je vrijeme. Ovo je bilo za smrznuti se", rekla je Nika.

"Pjevaš u pjesmi da te nitko ne zna, a mislim da će te upoznati nakon ovog showa. Ne znam kako će ljudi odabrati. Svi pjevate fantastično", rekla je Severina.

Lana je istaknula da je nevjerojatno što je prošla s ovom pjesmom i da će to pamtiti cijeli život. "Teško je opisati kako se osjećam jer su mi emocije bile toliko pomiješane. Mislim da sam u ovoj pjesmi napokon uspjela pokazati baš onakvu emociju kakvu već dugo držim u sebi. Baš sam se povezala s pjesmom jer sam i sama prošla bullying u mladosti", ispričala je za Net.hr.

Studentica psihologije je imala posebnu podršku u publici. Naime, Lana radi u osnovnoj školi kao pomoćna asistentica djevojčici s posebnim potrebama, a upravo ju je razred u kojem radi došao podržati. "Cijelo vrijeme sam ih gledala. Samo bih ovako pogledala u tu malu dječicu - oni bi se meni smiješili i pokazivali sa svojim ručicama. I to je bilo to, vidjela sam sebe u njima. Naravno, tu je bila i moja obitelji, kao i moji najbliži prijatelji...", rekla je Lana.

Otkrila je i što je proživljavala tijekom nastupa. "Usred nastupa sam baš osjetila poriv za plakanjem jer sam baš intenzivno razmišljala o tekstu. Kada su se komentari žirija složili s nekakvim mojim mislima bila sam, onako, - baš super, lijepo. Još jedan trenutak za pamćenje", ispričala je.

