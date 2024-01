Lana Mandarić za RTL.hr o novoj pjesmi: 'Nastala je spontano, za vrijeme natjecanja u Superstaru'

Kakvi sada gledaš na svoje iskustvo u 'Superstaru'?

Dojmovi su mi bili predivni, nezaboravno iskustvo i životna škola. To je i razlog zašto sam se prijavila na Doru jer sam spoznala kako je to nastupati i općenito kako komunicirati s ljudima i ponašati se u kojim trenucima. Definitivno mogu reći da me je Superstar ojačao.