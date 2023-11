Lana za RTL.hr o ispadanju iz 'Superstara' pred polufinale: 'Znam da sam se u svemu dala 110 posto'

Lana Mandarić nije prošla u polufinale 'Superstara', a za RTL.hr je komentirala svoje ispadanje iz showa i otkrila je li razočarana.

Jesi li razočarana ispadanjem? Kako se trenutno osjećaš?

Jesam malo razočarana. Naravno, emocije dolaze i prepuštam se njima, ali podsjećam se stalno koliko sam zapravo sretna što sam dospjela do ovdje, do top 12, do top 10 i to je nešto predivno. I ja generalno uvijek nastojim razmišljati više o pozitivnim stvarima i što mi to može donijeti u budućnosti tako da. Malo emocije, ali i to će proći. Normalno, čovjek sam.

Što su rekli kandidati?

Pa evo, oni su bili iznenađeni. Dosta njih mi je prišlo, nisu očekivali ovakav razvoj situacije. Vjerujem da je to i zato što smo si svi postali tako bliski i stvarno, tako sam sretna što su oni svi prošli jer su genijalni. Svatko od njih ima nešto svoje za pokazati i jedva čekam čuti buduće stvari. Ostat ćemo svi u kontaktu.

Žiri te uvijek hvalio, neki su te vidjeli do samoga kraja. Bi li nešto drugačije napravila da možeš sve ponoviti?

Mislim, ništa drugačije ne bih napravila. Sve je onako kako treba biti i znam da sam se u svemu dala 110 posto. Ozbiljno sam pristupila svakom projektu, svakoj kritici i svemu što bi mi dali. Nastojala sam to što brže usvojiti, naročito za ovaj zadnji nastup gdje sam trebala više hodati, paziti gdje gledam. Vjerujem da se sve događa onako kako treba.

Što planiraš dalje?

Moji planovi za dalje su izbacivati vlastite pjesme. Možda vlastite, možda tuđe raditi, suradnja neka. Pojavljivati se tako dalje i brijati svoju priču. To je to. Nastavak. Samo dalje.