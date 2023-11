Laura suzbila tremu i pokazala glaščinu: 'Top boja, top glas, top sve'

Laura Miljanić ima 23 godine i dolazi iz Pule, a radi u ugostiteljstvu. Bavi se tarotom i kaže da je u 80 posto slučajeva pogodila sve. Njezina ljubav prema glazbi krenula je u djetinjstvu. Pred žirijem je priznala da ima veliku tremu. Otpjevala je "Give It to Me Right" od Melanie Fione.

"Kakva glaščina", istaknula je Severina. "Top glas, top boja, top sve. Super pjesma da ga pokažeš, samo da ga malo zauzdaš. To nije nešto što ja mislim da se ne može riješiti. Jako, jako dobro", komentirala je Nika Turković.

"Ti si potencijal, to je bez daljnjega, kojega treba brusiti. I to je sve što ti mogu kazati", rekao je Tonči Huljić. Laura je prošla s četiri glasa "da".

Show 'Superstar' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO IZ 'SUPERSTARA':