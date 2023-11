Laura za RTL.hr o teškom razdoblju u životu: 'Svi su me zlostavljali u školi'

Laura Miljanić je na audiciji 'Superstara' otpjevala je "Give It to Me Right" od Melanie Fione. "Kakva glaščina", istaknula je Severina. "Top glas, top boja, top sve. Super pjesma da ga pokažeš, samo da ga malo zauzdaš. To nije nešto što ja mislim da se ne može riješiti. Jako, jako dobro", komentirala je Nika Turković.

"Ti si potencijal, to je bez daljnjega, kojega treba brusiti. I to je sve što ti mogu kazati", rekao je Tonči Huljić. Laura je prošla s četiri glasa "da".

Laura je za RTL.hr otkrila kako joj je prošao nastup, osvrnula se na komentare žirija i svoj odabir pjesama

"Meni je bilo super. Još sam pod dojmom, i dalje se malo tresem. To se sad ne vidi jer dobro pokrivam. Kad sam stala na onu zvijezdu, počela sam se tresti. Lagano su mi noge krenule klecati, ali čim sam vidjela Severinu, kad sam vidjela ono njezino milo lice, odmah mi je bilo lakše", ispričala je.