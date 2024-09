Legenda hrvatske dance scene Ella o kćerinom sudjelovanju u 'Superstaru': 'Svakom roditelju to znači'

"Kada mi je rekla da se prijavila na Superstar, odmah sam je upitala: 'Zašto?'. Na to mi je odgovorila: 'Može malo podrške?!'. Rekla sam joj: 'Naravno, oprosti što te ne doživljavam kao pjevačicu, već kao sportašicu'", rekla je Ella i dodala:

Dugo vremena mi je trebalo da se prijavim. Pjevačka natjecanja gledala sam od malih nogu, i to većinom uz baku koja je također bila pjevačica. Zadala sam si, stoga, zadatak da prebrodim tremu, vidjet ćemo kako će sve proći", priča mlada pjevačica Rozi Etel Jantoš . Njezina majka Ella Jantoš jedna je od najvećih domaćih vokala i legendarno ime hrvatskog dance, a ljubav prema glazbi Rozi baštini upravo od njezine majke i pokojne bake. Ella je za Net.hr prokomentirala kćerino sudjelovanje u glazbenom megaspektaklu.

"Preponosna sam. Odvažna je i smjela. Svakom roditelju to znači. Ima divan glas i izvrstan sluh, a ostalo ćemo skupa vidjeti. Imam tremu naravno, ali ona mi je već dugo prijateljica", zaključila je.

Inače, Rozi Etel pohađa srednju školu te se bavi odbojkom, a u djetinjstvu je pohađala glazbenu školu. "Morala sam prestati zbog kralježnice, no ljubav prema glazbi postoji oduvijek. Dosad se nisam bavila pjevanjem, uvijek je to pjevanje bilo nekako meni za dušu", dodaje Rozi. Svoj talent pokazat će u drugoj sezoni 'Superstara' pred slavnim žirijem - Severinom, Tončijem Huljićem, Filipom Miletićem i Nikom Turković, a kako će to izgledati ne propustite pratiti od ove subote u 20.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.