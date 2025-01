Lorenza iz 'Superstara' obožava mijenjati boju kose: 'Počela sam s time u srednjoj školi'

Vidjeli smo da si puno mijenjala frizure, unazad koliko je to?

S frizurama i bojama kose sam krenula eksperimentirati u srednjoj školi! U svemu mi je pomogla mama koja se u mladim danima bavila frizerstvom, pa mi je davala savjete kako i šta napraviti. Naravno, pošto je i to jedna grana umjetnosti i podsjeća me na crtanje na platnu, voljela sam i volim i danas gledati videe o bojanju kose te na taj način učiti još više kako i što napraviti. Naučila sam kako mijenjati boju bez da uništavam kosu, pa sam to najviše radila dok sam živjela u Engleskoj gdje je količina proizvoda za kosu bila dosta ogromna i raznolika. Promijenila bih boju kad bi se stara boja isprala, iako u slučaju Jessice Rabbit za Halloween, boja je bila prilagođena liku.