Lucija za RTL.hr o preseljenju s 15 godina u Zagreb: 'Trebala sam biti hrabra i snažna'

Lucija Buza pred žirijem 'Superstara' otpjevala je pjesmu "What about us" od Pink i prošla u drugi krug s četiri glasa "da". "Što se mene, ljudi tiče, ne treba više", komentirao je Filip Miletić. "Ne treba ništa više", složila se Severina.

"Sve ono što treba, ti imaš", rekao je Tonči Huljić. "Super glas, dobro držiš te i visine i jaka si i lijep mi je taj falset. Super izbor pjesme. Bravo", komentirala je Nika Turković. "Drago mi je da si izabrala tu pjesmu i da si izabrala Pink, dobro ti stoji i sve ti inače jako dobro stoji. Super izgledaš i super pjevaš", rekla je Severina.

Lucija je za RTL.hr otkrila svoje dojmove o audiciji u 'Superstaru' te je progovorila o nervozi pred nastup i komentarima žirija.

"Audicija je super prošla što se da primijetiti. Ja sam zadovoljna. Jako je dobra energija. Žiri ima baš topli pristup i stvarno sam prezadovoljna,. Moj prolaz je bio jednoglasan", ispričala je.