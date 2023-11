Luka Tomić za RTL.hr o počecima svog pjevanja: 'To se lagano gradilo'

23-godišnji Luka Tomić iz Slavonskog Broda na audiciji 'Superstara' odlučio je izvesti pjesme "Diamonds are Forever" i "Kad ja pođoh na Bembašu". "Hvala ti. Pao mi je šećer maloprije, ali ti si me skroz digao. To je ono što glazba radi. Hvala ti na tome", istaknula je Severina nakon što je otpjevao prvu pjesmu. Htjela je čuti drugu pjesmu.

Luka je za RTL.hr otkrio je dojmove o svom nastupu u 'Superstaru', je li imao tremu i osvrnuo se na odabir pjesama.

"Reakcije su bile super. Jako sam zadovoljan i sa svojim nastupom i sa reakcijom i doživljajem, kako su oni sve to doživjeli. Drago mi je, Severini je baš, barem je tako rekla, da ju je baš dotaklo. To mi je stvarno drago. To mi je najbitnije da je nekog dotaklo jer je to ono što po meni izvedba treba biti, da samo to netko osjeća", ispričao je Luka.