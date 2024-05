Luka za RTL.hr o svojoj prvoj pjesmi i glazbenom snu: 'Vidim se u budućnosti kako punim stadione'

Kandidat prve sezone 'Superstara' Luka Veljković objavio je spot za svoju prvu pjesmu 'Vozi me' na koju je dobio odlične reakcije i neki već komentiraju kako je to novi ljetni hit. U videointervjuu za RTL.hr otkrio je detalje.

"Uzbuđen sam milijun posto. Jedva čekam da svijet čuje moju cijelu pjesmu", rekao je Luka.

Otkrio je o kakvoj se pjesmi radi. "Stvarno je pop pjesma. I mislim da će ljudi očekivati takvo nešto od mene", ispričao je.

Istaknuo je da se pjesma 'Vozi me' može interpretirati na više načina. "To želim slušateljima da oni sami sebi naprave priču. Ja vidim tu pjesmu kao nešto što mene vozi, primjerice glazba. Vozi me glazba da ja hoću biti samo bolji i jači", objasnio je Luka.

Što je još ispričao u intervjuu, doznajte u videu.

Show 'Superstar' gledajte na platformi Voyo!

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: