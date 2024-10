Lukas i njegova tamburica oduševili žiri: 'Hvala ti što si nas vratio u doba prave romantike'

Lukas Antinac iz Osijeka idući se predstavio žiriju. "Čitav život se bavim glazbom, to živim. Tamburu sviram od devete godine, djed se družio s tamburašima, podržavao me. Bio je ponosan na mene i to mi je jako drago", otkrio je Lukas o sebi. "Ispušni ventil mi je street workout. Vježbam s prijateljima, s najboljim prijateljem i bratićem. To je super, jedan drugog podupiremo, bavimo se zdravom aktivnošću", zaključio je o sebi Lukas. Veliku podršku ima od obitelji, a posebice od majke. "Mama je profesionalna plesačica i glazbeno joj ništa ne može promaknuti", zaključio je Lukas.

Pred žirijem se predstavio pjesmom 'Strangers In The Night' Franka Sinatre, a potom je zasvirao i tamburicu uz koju je otpjevao 'U san mi dođu tambure'. "Volim kada mladi ljudi se drže kvalitete, prepoznaju ga. Hvala ti što si nas vratio u doba prave romantike i pravih šmekera", jasan je bio Filip. "Super si ti to otpjevao. Mislim da ćeš za 20-ak godina Sinatra zvučati onako kako smo mi to slušali. Bilo je jako lijepo, u prvoj pjesmi si pokazao da ti to možeš", dodala je Severina. "Lijepo je što je bilo na tvoj način, mladenački. Bilo je jako lijepo", zaključila je Nika. "Trebao bi godinu dana pjevati u kafani, da se nađeš kao pjevač", preporučio je Tonči Lukasu. Mladić je dobio tri 'da' i jedno pedagoško 'ne' od Tončija.

U 'Superstar'stiže i u drugoj sezoni, a hoće li proći u daljnje natjecanje, pogledajte u subotu od 20.15 sati na RTL-u! Dan ranije pogledajte na platformi Voyo!