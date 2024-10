Majka joj je bila zvijezda 'Srebrnih krila', a Ira je njezinu strast naslijedila: 'Čim napravim pjesmu, prvo je njoj pošaljem'

Splićanka pjesme piše još od osnovne škole, no odnedavno je pokrenula svoj glazbeni svijet u smislu u kojem to želi. Potpisuje nagrađivanu pjesmu 'Da na kraj svijeta odem', koja je nagrađivana na glazbenom festivalu u Sarajevu. Usto, trenutno piše za jednog od uvjerljivo najvećih umjetnica na Balkanu. "Kad sam vidjela da me takva pjevačica kontaktirala i tražila baš mene kao autora, pala sam sa stolice, a kako sam taj dan letjela dobro da nisam ispala i iz aviona! Tu je još divnih suradnji i vjerujem da one najbolje tek dolaze", priča ova svestrana dama.