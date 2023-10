Marin je bio u 'Big Brotheru', prati ga pola milijuna ljudi, a sada stiže u 'Superstar': 'Tomislav mi piše tekstove, čujem se i s Anamarijom!'

Prijava za 'Superstar' bila mu je potpuno logična. "Nije mi trebalo dugo, nešto u meni je govorilo 'Hajde, to je to! Apsolutno nemaš što za izgubiti'. U današnje vrijeme glazbeni showovi su super stvar i prilika da se predstaviš publici i pokažeš svoje mogućnosti i ambicije kad je u pitanju glazba. Tom mišlju sam se i ja vodio. Baš zato Superstar", objasnio je mladić.

Dugom popisu Marinovih interesa treba svakako dodati i društvene mreže, na kojima je toliko uspješan da ima i svoj obrt. "Društvene mreže su me privukle odmah. Kako su se pojavljivale tako sam ja i stvarao svoje profile na njima. Zabavne su mi bile u početku, a sada su mi uz to i super platforma na kojoj mogu predstaviti ljudima ono što volim. Sve skupa na svim društvenim mrežama imam oko pola milijuna ljudi koji me prate i danas mi to nije samo hobi već i posao. Rekao bih da je to spoj ugodnog s korisnim. Ne volim se nazivati influencerom, jer se primarno želim baviti muzikom. Volio bi da kroz ovaj show predstavim sebe u tom svjetlu", zaključio je Novaković.

Nova audicijska epizoda glazbenog megaspektakla 'Superstar' na rasporedu je već ove subote od 20.15 sati na RTL-u. Cijele epizode showa dostupne su i na streaming platformi Voyo, 24 sata prije prikazivanja na televiziji.