Marin je dobro poznato lice mnogima, a iznenadio je Niku: 'Što ne radiš?'

Marin Novaković ima 27 godina, rodom je iz mjesta pokraj Splita, a nekoliko godina živi u Zagrebu. Bavi se društvenim mrežama, u slobodno vrijeme pjeva i ima tri pjesme i spota. Želja mu je glazbena suradnja s Tončijem Huljićem. Otkrio je da na TikToku snima pjevanje, plesanje i kuhanje.

"Što ne radiš?", pitala ga je Nika Turković. Odlučio je izvesti pjesmu "Toy" od Nette uz koju je imao i koreografiju. "To je ono što se kaže, evo paket na jednom mjestu. Slabiji dio tog paketa je pjevanje. Fali mi neka snaga, ekspresija da me uvjeriš u to što pjevaš", rekao je Tonči.

Nakon toga je Marin izveo pjesmu "Nije ljubav stvar" od Željka Joksimovića. "Ok. Sve mi je jasno. Ti dobro barataš vokalom, fali snage", istaknuo je Tonči.

"Ja bih još malo iskonske emocije unijela u to, ali svakako prolaziš", rekla je Severina. "Imaš to u sebi, sve što treba za ovaj show, ali trebaš to bildati", komentirao je Filip Miletić.

Marin je dobio tri "da" za prolazak dalje te je Tonči odlučio ostati suzdržan.

