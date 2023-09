Marin Novaković stiže u 'Superstar': 'Upornost se isplati, ali treba imati i tu magiju koja osvaja publiku'

''Sjećam se trenutka kad sam vidio najavu za show i dao sam sebi dan-dva da razmislim o prijavi...Nije mi trebalo dugo, nešto u meni je govorilo: 'Hajde, to je to! Apsolutno nemaš što izgubiti'. U današnje vrijeme mislim da su glazbeni showovi super stvar i prilika da se predstaviš publici i pokažeš svoje mogućnosti i ambicije kad je u pitanju glazba. Tom mišlju sam se i ja vodio. Baš zato 'Superstar'.''

Unatoč tremi, bit će mu velika čast stati pred 'Superstar' žiri koji iznimno cijeni i pokazati sve ono što može i zna.

''Mogu reći za sebe da sam samouvjeren, ali opet s druge strane imam tremu, što je i normalno, pogotovo kad su bitne i važne stvari u pitanju, kao što je ovo. Trudim se gledati na tremu kao na odgovornost za ono što radim i da mi je stalo do toga, tako da je s takvim fokusom lakše podnosim. Osoba koja želi biti novi hrvatski 'superstar', po mom mišljenju, definitivno bi trebala voljeti to što radi, a nakon toga, upornost, hrabrost, rad i trud su temelj svega. Što sam stariji, definitivno sam svjedok da se upornost isplati u svakom smislu. A s one 'zvjezdane' strane, kažu ljudi da treba imati 'ono nešto', tu magiju koja osvaja publiku. Ja isto vjerujem u to'', zaključuje.