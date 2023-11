Marino je zbog glazbe odbio čak i stipendiju u SAD-u, a nakon audicije 'Superstara' ističe: 'U sedmom sam nebu'

Marino Jakobić iz Splita 30-godišnji je glazbenik koji je, nakon sedam godina 'staža'' u splitskom bendu Best, svoju glazbenu sreću odlučio potražiti i u solo vodama, a prvi korak je upravo u 'Superstaru'. ''Ovo mi je prvo iskustvo u nekom glazbenom showu. Ljudi me lokalno znaju kao pjevača grupe Best, ali htio bih pokazati što ja znam kao Marino, glavom i bradom! Prema glazbi gajim emociju, empatiju pa sam odlučio doći u show da to pokažem'', ističe.

Marino glazbu voli od malih nogu, gledanje Dore i Eurosonga, priča, oduvijek su mu bili poput drugog Božića. Najveći krivac za ljubav prema glazbi je grupa Bon Jovi koju je otkrio kao dijete, a sam je naučio svirati i gitaru.

Do svoje 18. godine ozbiljno se bavio nogometom i bio golman, a zatim ga je, kako je priznao Tončiju, Severini, Niki i Filipu, glazba ''potpuno omađijala''.

''Imao sam sve papire na dlanu za stipendiju za koledž u Americi, ali počeo sam pjevati prve karaoke, u prvim bendovima, to me sve zaludjelo, tako da sam zapustio nogomet. Je li to bila sudbina, ne znam, ali na kraju je sve ispalo dobro. Ne žalim što danas nisam tamo, tako je trebalo biti, danas živim od glazbe i živim glazbu''.

Marino se u RTL-ovu showu predstavio hitom grupe Magazin 'Ti si želja mog života' te zaradio sjajne pohvale, a posebno ga je dirnuo Tončijev komentar da bi dobro došao domaćoj estradnoj sceni.

''Neopisivno mi znači! Pogotovo komentar Tončija Huljića, on je iz Splita kao i ja, i nekako sam rastao s njegovom glazbom kroz život. I kad ti takav čovjek kaže takve pohvale, ne možeš drugo nego biti u sedmom nebu'', ističe s osmijehom.

Njegov nastup u 'Superstaru' obilježili su i Severinini komentari kako bi Nika i Marino bili odličan par, zbog čega se Nika i zacrvenjela, a mladom Splićaninu sve je to bila odlična zezancija.