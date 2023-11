Mark za RTL.hr o očekivanjima od 'Superstara': 'Samo mi je nebo granica'

29- godišnji Zagrepčanin Mark Bagarić otpjevao je baladu i iznenadio žiri, a Filip Miletić i Severina su i zaplesali. "Od takvog momčine takva emocija", rekao je Filip.

"Očekivao sam da dođeš ovdje i počupaš drvo rukama, a onda se dogodi medo koji lagano, slatko", komentirao je Tonči Huljić. "Više nitko danas ne pjeva ove Backstreet Boys i Jesse McCartney koje smo nekad slušali. Jako mi se to sviđa. Stvarno jako lijepo. Bravo", rekla je Nika Turković.

Nakon šro je dobio četiri 'da', Mark je za RTL.hr otkrio kako mu je bilo na audiciji 'Superstara'.

"Osjećao sam se dobro, bio sam malo nervozan, ali uvijek je dobro imati tremu. No, dobro sam se osjećao. Filip i Nika su rekli da ovakav čovjek poput mene ne postoji, ovakva gromada i ovakav glas. To je ono nešto što me dirnulo, no to sam već čuo sa svih strana. Bitno je da su oni zadovoljni", rekao je Mark.