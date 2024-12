Marko iz 'Superstara' za RTL.hr otkrio: 'Pamtit ću naša druženja, to su veze za cijeli život'

Finalist glazbenog megaspektakla 'Superstar' Marko Stanković za RTL.hr je otkrio svoje dojmove nakon showa i koji su mu daljnji planovi te koji mu je bio najdraži nastup.

''Moj put bih opisao sa samo jednom riječju – trnovito. Mi smo se svi ovdje prijavili bez očekivanja da ćemo biti u finalu. To svi mi finalisti ponavljamo. Mi smo samo željeli pjevati i da ljudi čuju za nas jer to je poanta, a dobili smo priliku da ostanemo u ovakvom showu do kraja, s ovakvim ljudima. Tako da riječ koju bih iskoristio za sve ovo je sreća'', komentirao je Marko i otkrio što će najviše pamtiti.

''Pamtiti ću naša druženja. Kada se ljudi okupe oko istog cilja više se zbližavaju i mnogo brže dolazi do veza koje traju cijeli život. To se upravo nama desilo'', objasnio je Marko i dodao koji mu je najdraži nastup.