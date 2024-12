Marko iz 'Superstara' za RTL.hr priznao: 'Drago mi je da me je publika podržala – dao sam 110 posto'

Marko Stanković je polufinalist 'Superstara' , iako je u prvoj emisiji uživo bilo napeto s obzirom na to da nije prošao dalje odlukom publike već žirija, u drugoj je imao dovoljan broj glasova publike, a priznao je kako mu je drago što ga je ovaj put publika podržala.

''Dao sam 110 posto sebe i oni su to prepoznali i drago mi je da sam opravdao odluku žirija da me spase. Jesam li to očekivao? Nekako se uvijek trudim da pozitivno razmišljam i vjerujem u to što radim, ali moram priznati da je jedan dio mene strahovao'', priznao je Marko i otkrio što dalje priprema.