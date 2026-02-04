Novosti
Marko Stanković nakon platinaste karte u 'Superstaru' objavio novu pjesmu 'Sipaj još'

Marko Stanković, talentirani 29-godišnji glazbenik, nedavno je osvojio platinastu kartu u natjecanju 'Superstar', što je označilo velik trenutak u njegovoj glazbenoj karijeri

RTL.hr
04.02.2026 11:58

Reakcije publike na njegov hit 'Gdje pristaju lađe' inspirirale su ga da odmah podijeli novu pjesmu 'Sipaj još', kao poklon svojim obožavateljima.

Marko Stanković
Marko Stanković FOTO: PR

"Cijeli moj život posvećen je glazbi, a reakcije ljudi na moju glazbu potaknule su me da nastavim dalje", rekao je Stanković. Pjesma 'Sipaj još' nastala je u jednom od mojih najtežih trenutaka, kada sam se suočavao s porocima i unutarnjim borbama. Želim da svi koji je slušaju znaju da nisu sami u svojim patnjama."

Marko se nada da će kroz svoje nastupe u natjecanju ponovno doprijeti do publike i pokazati im zašto je tu. "Moj cilj je inspirirati i povezati se s ljudima sličnih vrijednosti te širiti zajedništvo", dodao je.

