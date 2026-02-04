Marko Stanković nakon platinaste karte u 'Superstaru' objavio novu pjesmu 'Sipaj još'

Reakcije publike na njegov hit 'Gdje pristaju lađe' inspirirale su ga da odmah podijeli novu pjesmu 'Sipaj još', kao poklon svojim obožavateljima.

"Cijeli moj život posvećen je glazbi, a reakcije ljudi na moju glazbu potaknule su me da nastavim dalje", rekao je Stanković. Pjesma 'Sipaj još' nastala je u jednom od mojih najtežih trenutaka, kada sam se suočavao s porocima i unutarnjim borbama. Želim da svi koji je slušaju znaju da nisu sami u svojim patnjama."

Marko se nada da će kroz svoje nastupe u natjecanju ponovno doprijeti do publike i pokazati im zašto je tu. "Moj cilj je inspirirati i povezati se s ljudima sličnih vrijednosti te širiti zajedništvo", dodao je.