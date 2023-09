Mary iznenadila pjesmom i glasom: 'Kad si vrisnula što te nema, naježio sam se'

Na kraju je pred žiri izašla 16-godišnja Mary Radić iz Zadra koja se od desete godine bavi pjevanjem, a drugi hobi joj je gluma. "To bi mi dalo vjetar u leđa da nastavim dalje", rekla je Meri o pobjedi u 'Superstaru'.

Odlučila je izvesti "What about us" od Pink i "Što te nema" od Jadranke Stojaković. Tonči je odmah nakon što je Mary otpjevala prvu pjesmu od Pink, htio čuti i drugu od Stojaković.

"Bravo, curice. Bravo", rekla je i pljeskala Severina nakon što je Mary otpjevala "Što te nema".

"Primijetio sam suzu u oku. Je li bila namijenjena nekome ili?", pitao ju je Tonči. "Malo takve pjesme pogode", rekla je Mary.