Mateo Resman za RTL.hr o nastupu u 'Superstaru': 'Vrlo važno mi je biti drugačiji'

Mateo Resman ima 30 godina, a oduševio je žiri 'Superstara' svojom izvedbom pjesme "It's All Coming Back to Me Now" od Celine Dion. "Vidi, ono što je bitno, od prve sekunde si zaplijenio svu našu pozornost, od prve sekunde, a u petoj smo rekli: 'Brate, ovaj pjeva. Nemamo tu što raditi'", rekao je Tonči Huljić.

"Super su ti visine. Odličan izbor pjesme. Mislim, Celine Dion, jedna od najtežih žena ikad za skinuti. Svaka čast, jako jako dobro", komentirala je Nika Turković.

Za RTL.hr je komentirao svoj nastup u 'Superstaru', komentare žirija i otkrio je zašto je odabrao pjesmu Celine Dion.

"Bilo mi je super, možda malo nesigurnosti na koje je teško utjecati u tom trenutku. Međutim, prošlo je dobro, dobio sam četiri 'da' tako da veselim se daljnjem putovanju u showu", istaknuo je Mateo.

