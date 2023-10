Mateo Resman oduševio s pjesmom Celine Dion: 'Imaš posao'

Mateo Resman ima 30 godina i dolazi iz Gerova te radi kao odgojitelj u vrtiću. U djetinjstvu je prošao teško razdoblje kada su se njegovi roditelji razišli i otac mu je preminuo. Mateo je otpjevao od Celine Dion "It's All Coming Back to Me Now".

"Dođi ovamo", rekao je Filip Miletić Mateu nakon što je izveo pjesmu i zapisao mu je svoj broj telefona. "Javi se. Imaš posao", dodao je. I Severina mu je dala broj.

"Vidi, ono što je bitno, od prve sekunde si zaplijenio svu našu pozornost, od prve sekunde, a u petoj smo rekli: 'Brate, ovaj pjeva. Nemamo tu što raditi'", rekao je Tonči Huljić.

"Super su ti visine. Odličan izbor pjesme. Mislim, Celine Dion, jedna od najtežih žena ikad za skinuti. Svaka čast, jako jako dobro", komentirala je Nika Turković.

"Jedno je definitivno. Beograd ima Novaka Đokovića, a Gerovo ima Matea", istaknuo je Filip.

Mateo je dobio četiri glasa "da" za prolazak dalje.

