Mia Ribić za RTL.hr otkrila bi li se odrekla motocrossa zbog glazbe: 'Puno sam razmišljala o tome'

Mia Ribić je otkrila za RTL.hr kako se osjeća pred prvi nastup uživo u 'Superstaru' ove subote, 18. studenoga i s kime se najviše od natjecatelja zbližila, a ispričala nam je i bi li odabrala glazbu i odrekla se motocrossa.

Kakvi su dojmovi nakon recalla? Koliko je trebalo snage za samostalne i grupni nastup?

Za recall je stvarno trebalo puno snage i energije, koncentracije, ali smatram da onaj tko dovoljno želi postati superstar, ima to u sebi.

Što kažu obitelj i prijatelji?

Imam stvarno ogromnu podršku prijatelja i obitelji. Dosta prijatelja i članova obitelji dolazi mi na nastup uživo, osim sestre koja živi u Americi tako da mi to puno znači i daje mi vjetar u leđa.

Imaš li veliku tremu zbog nastupa uživo?

Iskreno, imam neku tremu samo zato što mi je stalo i zbog toga što puno faktora mora biti točno i dobro da bi to bilo uspješno. Plesači, kamere, ja, moj outfit, moj glas, puno je tu stvari koje se trebaju poklopiti, ali sigurna sam da će sve biti u redu.

S kime si se od natjecatelja najviše zbližila?

Ne mogu na to pitanje dati odgovor jer sa svakim od kandidata imam poseban odnos i stvarno se volimo i stalno nam je jednima do drugih. To je jako teško pitanje. Svi su stvarno dragi, svatko je poseban na svoj način.

Radite li si međusobno spačke, ima li zafrkancije?

U zadnje vrijeme i jesmo krenuli raditi neke spačke, zafrkavati se. Odemo u grad pa se malo glupiramo. Cijeli dan moramo biti ozbiljni pa treba postojati neko vrijeme kad se družimo i opuštamo zajedno. Igrali smo jednu noć Alias pa smo se svi družili i smijali. Malo smijeha nikad ne škodi.

Bi li se mogla odreći motocrossa zbog glazbe?

Ulazeći u finale puno sam razmišljala o tome da li bih mogla ostaviti motocross zbog glazbe i došla sam do zaključka da zapravo i bih. Možda teškog srca, ali to su moje obje strasti, ali da bih se mogla odreći motocrossa zbog glazbene karijere, bih, definitivno.

