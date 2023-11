Mia za RTL.hr o posebnoj poruci preslatkih navijača i Nikinoj reakciji: 'To je čak i mene dosta pogodilo'

Smatram da treba puno hrabrosti za to da pjevaš takvu pjesmu pred autorom i to još live tako da treme i straha je svakako bilo, ali čim sam je zapjevala, shvatila sam da je to savršena pjesma za mene, i tekst i tonalitet i sve tako da mi je super sjela i osjećala sam se na prvu povezano s pjesmom. Tako sam se odlučila da ću biti hrabra i pjevati tu pjesmu.

Nika je zaplakala nakon tvog nastupa i pohvalila te za emotivnu izvedbu. Koliko ti je to značilo? Je li njezina reakcija bila bolja nego što su očekivala?

To je čak i mene dosta pogodilo jer sam u tom trenutku shvatila da sam uspjela prenijeti tu svoju sliku i priču na nju, odnosno da je ona to uspjela shvatiti. Kao što je rekla, htjela je da ja pjevam tu njezinu pjesmu jer je mislila da ću jedina shvatiti što je time htjela reći. Kad je to rekla, to mi je stvarno puno značilo jer je jako cijenim i poštujem kao članicu žirija i kao pjevačicu. Nisam očekivala takvu reakciju. To je za mene imalo veliko značenje.

Je li tvoj dečko bio u publici? Je li navijao i bio najglasniji?

Da, moj dečko je bio u publici i na prvom i na drugom liveu i doći će sad i na treći. Navijao je, mislim da nije bio najglasniji jer je čuvao glas, ne znam za što. Vidjela sam ga i puno mi je to značilo da znam da imam podršku od bliskih ljudi.

Što je on rekao za tvoj nastup?

Podržava me svakim korakom i bio je svakako velika podrška. Ugodno sam ga iznenadila što mi je i bio cilj.