Mia za RTL.hr o sreći i slavi: 'Možda jednog dana saznam'

Mia Ribić prošla je u top 12 'Superstara', a 18-godišnjakinja iz Kladuše, koja je peterostruka prvakinja u motocrossu, za RTL.hr progovorila je o svom najvećem snu i sreći te je otkrila zašto želi postati zvijezda.

Što je za tebe najveći san?

Za mene je najveći san je raditi u životu ono što volim. Možda bi to značilo i baviti se glazbom, ne nužno biti pjevačica, ali živim za muziku tako da mislim da bi me to svaki dan ispunjavalo.

Što je za tebe sreća?

Za mene je sreća biti okružen sretnim ljudima koji su istinski sretni zbog tebe i ti zbog njih, da nema nekakvih isprepletenih emocija između.

Što za tebe predstavlja slava?

Za mene je slava, rekla bih trud i rad, ali nije uvijek tako. Nekad se do nje dođe lakše, ali nemam pojma, možda jednog dana saznam.

