Miran je nakon gubitka roditelja odlučio živjeti po svom, a sada stiže u 'Superstar': 'Promijenila mi se perspektiva na cijeli život'

Miran o svom gubitku govori, između ostalog, zato što bi htio biti glasnogovornik brige o mentalnom zdravlju i naglasiti kako je ono jednako važno kao i tjelesno zdravlje: Zbog gubitka roditelja i načina na koji se to dogodilo sam odlučio da trebam živjeti život kako želim, bez ustručavanja ili brige o tome što bi netko drugi mogao misliti o tome. Kada sam proživio i preživio najgore trenutke koji se mogu dogoditi, promijenila mi se perspektiva na cijeli život. Vjerujem da se sve događa s nekim razlogom. Nastojim na život gledati s pozitivne strane i u svemu pronaći nešto lijepo, makar ne izgledalo tako na prvi pogled."

Iako, tijekom srednje škole i fakulteta sam svoj glazbeni život stavio ne u drugi, nego u zadnji plan. Tek sam se nakon smrti roditelja ponovno vratio u taj svijet i od tada do danas su mi se pružile prilike o kojima sam samo mogao sanjati", iskreno dodaje Miran, koji je rano ostao bez roditelja, što je, naravno, uvelike utjecalo na njega.

Par kolega i kolegica glazbenika su sudjelovali u prvoj sezoni showa i potaknuli su me da se prijavim ove godine. Uz to sam osjećao da bi sada bilo pravo vrijeme da se upustim u ovu avanturu", kaže za svoju prijavu Miran, koji je odmalena znao da se želi baviti glazbom i rado je pohađao glazbenu školu u koju su ga upisali roditelji.

Tridesetogodišnji Splićanin već gotovo deset godina živi u Zagrebu, a u vezi rodnog Splita mu nedostaju neki članovi obitelji i prijatelji s kojima se viđa nekoliko puta godišnje. Dodaje: "Osim toga, nedostaju mi more i ležerniji, splitski način života. Zagreb je centar zabavne industrije u Hrvatskoj pa tako donosi i puno više prilika, ali i više stresa. A ništa mi ne može napuniti baterije tako brzo kao sunce, zvuk valova i morski zrak."

Rad u kazalištu je jednom riječju ispunjavajuć. To je za mene posao koji nije posao. Bilo da sam u pokusnoj dvorani, na sceni, s redateljem, zborovođom ili kolegama ni u jednom trenutku se ne osjećam kao da sam u nekom radnom odnosu jer u potpunosti volim to što radim. Cijeli proces kreiranja mjuzikla, od učenja nota i koreografije do isprobavanja scene na pozornici je lijep, ali ipak je najljepši trenutak kada se na kraju izvedbe čuje pljesak zadovoljne publike."

Kao svoje glazbene uzore izdvaja Olivera Dragojevića, Gibonnija i Lu Jakelić kao izvođače i Mihovila Šoštarića 'Lockrooma' kao producenta, dok na glazbenoj sceni izdvaja Charli XCX, Teddy Swims, FKA Twigs i Beyonce. A što se žirija tiče, ističe kako mu se najviše svidjela Nika, koja mu odaje dojam osobe s kojom bi se i privatno družio.

Hoće li Miran impresionirati stručni žiri svojom izvedbom i izboriti se za ulazak u daljnji tijek natjecanja - ne propustite u novoj epizodi glazbenog spektakla 'Superstar' u subotu od 20.15 na RTL-u! Epizoda je dostupna na platformi Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.