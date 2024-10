Mladoj Lukreciji glazba je pomogla da prebrodi poremećaj u prehrani, a sada će zapjevati u 'Superstaru': 'Mogu reći da me umjetnost spasila'

"Oduvijek sam se htjela okušati u nekom glazbenom izazovu i pokazati sama sebi do kud zapravo mogu dogurati. Prijavila sam se s ciljem da probijem svoje granice i da napokon krenem putem kojim oduvijek želim ići", kaže o svojoj prijavi na show mlada gimnazijalka.

Ljubav prema glazbi pomogla je Lukreciji u mnogočemu, a igrala je veliku ulogu i u procesu njezinog ozdravljenja. Lukrecija je, naime, tijekom djetinjstva oboljela od poremećaja u prehrani. "Moj problem s prehranom započeo je kada sam imala 12 godina, oduvijek sam težila savršenstvu i nisam mogla podnijeti neuspjeh, pa se to prebacilo na moj izgled. Iako sam oduvijek bila mršava, nikad sama sebi nisam bila dovoljno tanka i to me počelo uništavati."