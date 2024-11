Monika iz 'Superstara' oduševljava glasom i stasom, a znate li da je bila u 'Zvjezdicama'? Evo kako je tamo pjevala

Tada kao 11-godišnja djevojčica, Monika Jukić prijavila se na 'Zvjezdice', a svojom je preslatkom izvedbom oduševila žiri. Raspjevana, samouvjerena i rajskog glasa, već se tada moglo vidjeti kako je Monika ustrajna u tome da će raditi ono što najviše voli, a to je pjevanje.

"Glazba je oblikovala moj život i pretvorila me u osobu kakva sam danas. Glazba me naučila da onoliko koliko daješ - toliko i vrijediš. Vodila me uvijek ispravnim putem i naučila me da vjerujem u sebe. Ja sam glazbu živjela i živim i uvijek sam je stavljala ispred svega. Odrekla sam se puno zabava, rođendana, izleta, ekskurzije, kina i mnogo toga jer mi je nastupati i pjevati uvijek bilo draže. I da se ponovno rodim isto bi učinila. Moja ljubav prema muzici me dovela do ovdje gdje sam sada i jako sam sretna zbog toga", rekla je nedavno.