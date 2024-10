Multitalentirani Toni Maleš stiže u 'Superstar': 'Čim sam vidio poziv za prijavu, rekao sam - to je to!'

Osamnaestogodišnji Toni dolazi iz Viteza u Bosni i Hercegovini, gdje živi s roditeljima, ide u školu i bavi se svojim mnogim interesima.

"Otkrio sam glazbu, a nakon toga i umjetnost, i shvatio da je to čarolija koja me ispunjava. Čim sam vidio poziv na prijavu, rekao sam - to je to, i odmah snimio prijavnicu; želio sam isprobati nešto uzbudljivo", ispričao je ovaj mladić, koji već ima iskustva s nastupima. Ističe kako mu je najbitnije da svira i pjeva za ljude koji uživaju u njegovoj glazbi i u čijem društvu on može uživati.