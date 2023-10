Muzikalni odgojitelj radi u vrtiću i oduševljava vokalom! Mateo otkrio: 'Pjesmu Celine Dion vježbao sam svega jedan dan'

Odgojitelj Mateo Resman oduševio je žiri 'Superstara' izvedbom hita Celine Dion "It's All Coming Back to me Now". Sjajni mladić bio je toliko dobar da je producent i član žirija Filip Miletić nakon Mateove izvedbe zapisao svoj broj telefona. "Javi se. Imaš posao", poručio je Filip, a broj je dala i Severina.

Mateo otkriva da će se Miletiću zaista javiti i provjeriti postoji li mogućnost suradnje! Njegova gesta ga je, ipak, jako iznenadila. "U početku nisam shvatio što se događa, pogotovo što sam neke komentare slabo čuo, no kada me Filip pozvao k sebi, zadnje što sam očekivao je kontakt. Kako sam bio ugodno iznenađen i opušten, improvizirao sam u trenutku i zatražio broj od Severine. Naravno, show je show, ali brojevi su stvarni", kroz smijeh je otkrio odgojitelj iz Gerova. "Javit ću se Filipu, možda i krenemo u neku suradnju. Volio bih krenuti autorskim stopama pa bi mi suradnja s jednim takvim iskusnim glazbenikom uvelike pomogla", dodao je Mateo.