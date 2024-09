Najbolje (tek) dolazi! 'Superstar' kreće uskoro: 'Nakon audicije me presjeklo, kao da mi se duša od tijela razdvojila'

Harmonikaš Leon Grd jedan je od onih koji će iskušati sreću u 'Superstaru'. "Ekipa mi je super, ne gledamo se kao konkurencija nego kao ljudi i to mi je jako drago. Žiri mi je izuzetno drag, a od sebe očekujem da dođem do emisija uživo i da pokažem glazbu koju živim", otkrio Leon.

Mlada i talentirana Riječanka Ema Bubić nakon audicije je sve svoje emocije podijelila s najbližima, koji su je pratili pri njezinom ulasku u raspjevani svijet 'Superstara'. "Nakon audicije me presjeklo kao da mi se duša od tijela razdvojila, obitelj me grlila, plakala... Osjećam se sretno, ispunjeno, veselo. Nadam se da ću ići do kraja natjecanja i uživati u ovome što radim".