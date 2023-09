Nije prošao dalje, ali je dobio titulu mistera simpatičnosti! Za RTL.hr otkrio: 'Ubila me trema'

Reper Muhidin Hasanović (18) izašao je samopouzdano pred žiri, ali to nije bilo dovoljno. Umjetničkog imena Dinči, mladi glazbenik nasmijao je žiri, no izvedbom nije oduševio. "Dobar si kao MC, neviđeno! No, ritma nemaš, sluha nemaš", jasan je bio Filip. "Žao mi je, ovo možda i nije dobro za ovu emisiju, ali mislim da ćeš ovim stavom osvojiti puno cura", kroz smijeh je Severina utješila Muhidina. Svakako je obilježio večer, a cijeli nastup pogledajte na platformi Voyo.