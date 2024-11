Nik i Hanan 'rasturili' u recallu 'Superstara': 'Nismo ga slučajno pustili'

Druga grupa ubrzo je stigla pred žiri, a u njoj je bila i Erika Crnković, a nakon nje predstavio se i Nik Marić iz Slovenije.

Hanan Velić bio je pred nastup bolestan, no nije dopustio da mu to presudi na putu do uspjeha. "Došao sam bolestan, nije mi to slomilo duh, ali možda malo glas", zaključio je Hanan, a nakon njegovog nastupa Tonči je zaključio kako ga nisu slučajno pustili da prođe upravo u ovu fazu natjecanja.