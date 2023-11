Nika Turković za RTL.hr o izvedbi u 'Superstaru': 'Seve mi je lijepo rekla da se sve snima...'

Nika Turković u recall emisiji showa 'Superstar' izvela je svoju novu autorsku pjesmu 'Ima smisla'. Ona je autorica i glazbe i teksta, a upravo je u studiju 'Superstara' završavala pjesmu. Kamere su snimile njezinu izvedbu u pauzi od televizijskog snimanja, a produkcija je ugodno iznenadila Niku stavivši taj dio u epizodu. Nika, koja je u tom trenutku bila u potpunosti isključena od vanjskog svijeta, nije uopće bila svjesna da je se snima.

Na 'Superstaru' u recall emisiji smo imali prilike vidjeti način na koji ste završavali svoju novu pjesmu, izgleda li i inače tako vaš kreativni proces?

Moj kreativni proces je jedan veliki nered jer nikad ne znam kad će mi nešto doći i kad će to nešto biti iole iskoristivo pa tako imam mali milijun zvučnih zapisa na telefonu koje nekad preslušavam i mislim si da nisam baš normalna, ali valjda je to neki dio toga da sam kantautorica. Ja se nadam! Svakako kad sam u nekoj završnoj fazi, uvijek sjedim za klavirom i slažem finalne ideje u jedinu cjelinu za koju se nadam da će imati smisla.

Kako inače izgleda vaš kreativni proces?

Seve mi je lijepo rekla da se sve snima, ali ja ne slušam! U moju obranu, ovo je bilo u ponoć, po studiju su samo prolazili kamermani i tehničari, bio je gotovo svuda mrak, a meni je taj tjedan baš bio intenzivan i morala sam dovršiti pjesmu, pa reko' hajmo probati. Nisam znala ni da su kamere uključene, a kamoli da će to završiti na TV-u. Bar bih si sjajilo stavila na usta, ne bila tako pogrbljena i potrudila se da otpjevam nešto konkretno tako da i drugi razumiju, a ne samo ja, ali Bože moj! Tako stvarno i izgleda moj proces, pa je to zapravo i bio pravi 'behind the scenes'.