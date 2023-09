Nika Turković za RTL.hr o SuperStaru: 'Bit će puno smijeha, zabave i puno otkrivenih talenata'

"Jako sam uzbuđena od samog početka prihvaćanja ovog projekta i kada sam vidjela o čemu se radi, mislim da je to nešto na što sam osobno jako spremna u ovom stadiju karijere. Također, SuperStar je definitivno potreban na sceni - što mladim ljudima, što ljudima koji i ne znaju koliko su dobri i mislim da im je to jako lijep push, ali i onima koji su jako svjesni, ali se bore za svoje mjesto pod zvijezdom tako da mislim da će ovaj show donijeti nešto svježe i svi članovi žirija i sudionici su jednako uzbuđeni", rekla je Nika Turković , glazbenica koja je djelom četveročlanog žirija megaspektakla SuperStar , koji s prikazivanje na RTL-u kreće od 23. rujna u 20.15 sati. Prva epizoda će ekskluzivno biti prikazana na platformi Voyo , 24 sata prije prikazivanja na RTL-u.

"Kad pričamo o SuperStaru, najviše me veseli to otkrivanje ljudi i davanje platforme ljudima koji nisu znali da to imaju u sebi ni da je to veliko, veće od njih samih. Bilo je već par trenutaka koji su me dirnuli i mislim da sam u tim trenucima najviše shvatila da je to poanta bivanja u showu, otkrivanje malo drugačijih, samozatajnih kandidata, koji su nešto što dosad hrvatska scena nije imala prilike čuti, a upravo su dio novog pokreta mladih ljudi koji su na sceni i to mi je najljepši dio cijelog showa", rekla je.

I naravno, ostaje ono vječno pitanje - što je to zapravo SuperStar?

"Da znam odgovor, SuperStar bi bio svatko, kao što je i Severina rekla. Ne bih se osjećala dovoljno ovlašteno i pametno da kažem tako nešto. No, to se razlikuje od osobe do osobe i publike. Za mene je to nešto novo, friško i da mi taj netko donese neku emociju. Tijekom ovog putovanja na kojem puno učim, shvatila sam da mi je najvažnije da nešto osjetim, da se nešto tu dogodi. To mi je najvažnija kvaliteta SuperStara u ovom slučaju", zaključila je Nika.