Nika Turković za RTL.hr: 'Tonči i ja smo dijametralno suprotni, a najbolje se slažem sa Severinom'

Tko ti je od članova žirija dijametralno suprotan? Možda Filip?

Ove godine mislim da ne, začudili smo se oboje koliko se slažemo. Tako da, mislim da smo samo morali naučiti malo jedno o drugome i da ja razumijem njegove stavove i on moje, a mislim da je moja dijametralna suprotnost Tonči. U to sam sve uvjerenija iz dana u dan, ali to je dobro. Mi kao da nemamo iste uši i kao da nismo na istom mjestu, ali to je jako dobro.

S kime si najbliža u glazbenom smislu i procjenjivanju kandidata?

Sa Severinom. Mislim da se s njom jako lijepo razumijem ili jedna drugoj objasnimo nešto i dođemo do zajedničkog zaključka.

Također, Nika je u intervjuu otkrila kako je već htjela dati svoju platinastu kartu jednom izvođaču, ali njezino vrijeme tek dolazi! Cijeli intervju pogledajte u videu.

