Nikola iz 'Superstara' za RTL.hr o tome vidi li se kao pobjednik: 'Uložio sam puno truda'

Ipak, Nikola se u posljednjoj emisiji uživo odlučio za potpuno drugačiji žanr otpjevavši pjesmu 'Skin' pjevača Rag 'n' bone Mana, a priznao je kako je to bio zaista hrabar potez jer dugo nije pjevao pjesma na stranom jeziku.

''To je bio velik izlazak iz moje zone ugode međutim, kad bi me bilo najviše strah, sjetio bih se rečenice briljantnog Briana Tracyja - moramo djelovati. Idi naprijed iako ti je neugodno i želiš se vratiti u svoju jazbinu. Sve dok prevladavate prepreke, idete naprijed, rastete i postajete uspješni." Moj najveći adut jest emocija i kad je uspijem probuditi u pjesmi, to je to'', objasnio je Nikola i dodao kako, iako se istaknuo svojim nastupom, bi se volio bratiti gdje se osjeća najsigurnije i najmirnije. ''Sve što mogu reći je da će publika biti zadovoljna mojim izborom'', rekao je i priznao kako se vidi u finalu jer je uložio puno truda i rada u svoj nastup.